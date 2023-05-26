28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için yurtdışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi sona erdi. Oy kullanma süresinin son 3 güne inmesine rağmen katılım oranı ve kullanılan oy sayısında rekor kırıldı. Yüksek Seçim Kurulu, dün saat 23.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 889 milyon 398 olduğunu açıkladı.

Sınır kapılarında oy verme işlemi rekora koşuyor

EDİRNE Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Tur seçimleri yurtdışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi son bulurken, gümrük kapılarında ise oy verme işlemi sürüyor.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için yurtdışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi sona erdi. Oy kullanma süresinin son 3 güne inmesine rağmen katılım oranı ve kullanılan oy sayısında rekor kırıldı. Yüksek Seçim Kurulu, dün saat 23.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 889 milyon 398 olduğunu açıkladı. Yurt dışı temsilciliklerde dün itibariyle oy verme işleminin tamamlaması ile oy kullanamayan vatandaşlar kara yolu ile Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek oy kullanmaya geldiler.

"Oy kullanmak için Almanya'dan geldi"

Almanya'dan geldiğini ve vatandaşlık görevi olarak oy kullandığını belirten seçmenlerden Ali Selçuk, her vatandaşın oy kullanması gerektiğini belirterek, "Oy kullanmaya geldik vatanımıza milletimize hayırlı olsun her vatandaşın oy kullanması gerektiğini düşünüyorum yurt dışında Almanya'da yaşıyorum oy kullanmak için bugün buraya geldik vatana millete hayırlı olsun" dedi.

"Hayırlısı olsun"

Fransa'dan ülkeye giriş yapan Abbas Polat, oy kullanma işleminin ardından Bursa'ya gideceğini vurgulayarak, "Her zamanki gibi çok mutluyuz. Tabi ki insanın ülkesi gibi başka hiçbir yer olamaz. Her zaman gurur duyuyoruz. İnşallah insanlarımız için en hayırlısı hangisi Allah onu nasip etsin. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu.

"Son gün 28 Mayıs"

Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek. Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek