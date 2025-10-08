Sınır Güvenliği Zirvesi'nde Yeni Teknolojiler Tanıtıldı

GÖÇ İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, "Sınır güvenliğinde kullanılan teknolojiler ve entegre sistemler sayesinde, sınır güvenliğimiz yüksek bir hassasiyetle sağlanmaktadır. Hayata geçirilen sıkı tedbirlerle, ülkemiz artık düzensiz göçte hedef ve transit rota olmaktan çıkmıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) destekleriyle, MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen '5'inci Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi' Ankara'da gerçekleştirildi. Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü standını; Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök'ün yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Bilal Durdalı ve Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Murat Şeker de ziyaret etti. Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, burada yaptığı konuşmasında, "Sınır güvenliğinde etkinliğin artırılması amacıyla; güvenlik duvarı, termal kamera, aydınlatma sistemi, gözetleme kulesi, elektro optik kule, keşif gözetleme araçları ve dronlar başta olmak üzere birçok teknolojik sistem hayata geçirildi. Sınır güvenliğinde kullanılan teknolojiler ve entegre sistemler sayesinde, sınır güvenliğimiz yüksek bir hassasiyetle sağlanmaktadır. Hayata geçirilen sıkı tedbirlerle, ülkemiz artık düzensiz göçte hedef ve transit rota olmaktan çıkmıştır" ifadelerini kullandı.