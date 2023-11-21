Sındırgılı çocuklardan İsrail mallarına boykot çağrısı

Çocuklar gülsün diye İsrail mallarına boykot çağrısı

BALIKESİR - Filistin'de sivilleri katleden İsrail'e tepkiler sürüyor. Türkiye'de vatandaşlar, Gazze'ye yönelik saldırıların ardından marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri boykot ediyor. Sındırgılı çocuklar İsrail mallarına boykot çağrısı yaptı.

Balıkesir'de Sındırgılı çocuklardan da boykot çağrısı geldi. Akal ailesinin üç çocuğu camlarına astığı pankartla İsrail mallarına boykot çağrısı yaptı. Anneleri ile birlikte çeşitli pankartlar yapan çocuklar evlerinin camına astıkları pankart ile 'Gazze'deki katliam dursun, çocuklar gülsün diye' yazısı ile İsrail mallarına yapılan boykot çağrısına destek istedi.

Sosyal medya üzerinden gördükleri akıma kendilerinin de katıldığını belirten Asude Akal " Kardeşim topladığı paralarla aslında İstanbul'da bir oyunculuk ajansına gitmek istiyordu. Ama orada kardeşlerini bu halde gördüğü için harçlığının bir miktarını oraya gönderdi, bir miktarını da bu afişi yapmak için malzemeler için kullandı. Ayakkabıcıdan aldığı kartonla bu afişi maddi durumumuz yetmediği için beyaz kartonu bulamadığımız için renkli kartonlarla yaptık. Annem, ben, küçük kardeşim, diğer kardeşim hep beraber bantlarla yapıştırdık kartonları yaptık yazıyı yazdık ve astık. Yani çok duygularla anlatılmaz bir kötü bir şey yani elimizden geldiği gibi yardım etmeye çalışıyoruz. Ama bizim yardımlarımıza ne kadar da toparlanabilirler bilmiyorum ama çok üzülüyorum onlar için. Sürekli namazlarımda Kur'an-ı Kerim okuduğum zaman da dualarımı onlar için eksik etmiyorum" dedi.

Ramazan Berk Akal ise, "Bunu yaparken nasıl aklıma geldi? Annem sosyal medyada ablamın söylediği gibi bir yazı gördü ve annem bana dedi "bunu yapalım" dedi. Ben de topladığım paralarımın yarısını malzemeler için kullandım. Ayakkabıcılardan ablamın dediği gibi karton aldım, karton üstüne yazılar yazdım, bant aldım, malzemeler aldım ve üstüne yazdım sonra astık. Ben, benim yaşımdaki çocukların el kadar çocukların bebeklerin Filistin'de Gazze'de öldürdüğünü gördüğümde üzüldüm, duygulandım. O yüzden ben de paramın bir miktarını Gazze'ye göndermeye başladım. Bu afiş aslında bir gösteriş amaçlı değildir sadece İsrail ürünlerinin fazla kullanılmamasını dünya çapında zaten en çok kullanılan ürünler İsrail mallarıdır o yüzden böyle bir kutu yaptık üstüne de İsrail mallarını boykot yazdık" dedi.