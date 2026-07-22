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Bakan Gürlek: "Helikopter kazasına ilişkin adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sincan'da eğitim helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu bir pilotun hayatını kaybettiğini, bir askerin yaralandığını ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim helikopterinin kaza kırıma uğramasına ilişkin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve adli soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kazaya ilişkin adli sürece de değinen Gürlek, "Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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