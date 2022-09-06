Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adaylığını sosyal medyadan duyurdu

MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan, Türk milliyetçilerini temsil edecek bir isim çıkmaması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını daha önce dile getirmişti. Oğan,Twitter profiline ''bağımsız Cumhurbaşkanı adayı'' ibaresi ekleyerek adaylığını resmen duyurdu.

2023 seçimlerine on aydan az bir süre kalmışken Cumhur İttifakı adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını ilan etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakipleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Son olarak MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan bağımsız olarak aday olacağını duyurdu.

''BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI''

Sinan Oğan daha önce yaptığı açıklamalarda ''Bizim hedefimiz Türk milletinin oy vereceği bir aday çıkartın. Çıkartmıyorsanız Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım'' açıklamalarında bulunmuştu. Sinan Oğan son olarak Twitter profiline ''bağımsız Cumhurbaşkanı adayı'' tanımını ekleyerek adaylığını duyurdu.

''KILIÇDAROĞLU ADAYSA ADAYIM''

Daha önceden açıklamalarında "Kılıçdaroğlu aday olursa siz de aday olur musunuz?" sorusuna "Aday olurum.'' diye cevap veren Sinan Oğan'ın son günlerde Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için isminin ön plana çıkmasından sonra bu kararı alması dikkat çekti.