Sinan Oğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turda yüzde 53 ve üzerinde oy alır

14 Mayıs seçimlerinin kilit ismi Sinan Oğan katıldığı canlı yayında 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimin 2. turu için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Oğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turda yüzde 53 ve üzerinde oy alır" dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi.

ERDOĞAN İÇİN SEÇİM TAHMİNİNDE BULUNDU

Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını düşündüğünü belirten Oğan, "Yüzde 53 ve üzerinde bir oyla 2. turu geçecektir" yorumunda bulundu.

"DÜNE KADAR 'DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK' DEYİP..."

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs sonrasında daha milliyetçi bir söyleme başlamasının seçmeni etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya da yanıt veren Oğan, "Seçmeni etkilemez, ikna da etmez. Çünkü düne kadar 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' deyip bugün başka bir şey derseniz bu milliyetçi seçmeni tanımıyorsunuz demektir.

"MİLLİYETÇİ, ATATÜRKÇÜ SEÇMEN AYDIN SEÇMENDİR"

Milliyetçi seçmen 2 günde karar değiştirecek seçmen değildir. Milliyetçi, Atatürkçü seçmen aydın seçmendir. Dolayısıyla bugün birdenbire çok milliyetçi olduğunuzu göstermeniz hiçbir şey ifade etmez" ifadelerini kullandı.