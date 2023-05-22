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Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklaması sonrası kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybetti

Politika Haberleri

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından takip sayısının hızla azaldığı görüldü. Oğan, açıklamasının ardından kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybetti.

14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5 oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA KAYNIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini açıklamasının ardından Oğan, sosyal medyada gündemin en tepesine yerleşti.

SAATLER İÇERİSİNDE 100 BİN TAKİPÇİ KEYBETTİ

Öte yandan Oğan'ın takipçi sayısının da hızla azaldığı görüldü. Oğan açıklama yaptığı andan itibaren saatler içersinde Twitter'da yaklaşık 100 binden fazla takipçi kaybetti.

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklaması sonrası kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybetti

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklaması sonrası kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybetti

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Ata İttifakı Sinan Oğan Politika Güncel Haberler

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