Sinan Oğan: ATA İttifakı Türk milletine milli bir seçenek sunuyor

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erzurum'da esnafı ziyaret etti. 'Bozkurt Sinan' sloganı atan ve meşale yakan gençlerle yürüyen Oğan, 'Erzurumlunun önüne ya Kandil Dağı dediler ya domuz bağı dediler. ya HDP'yle yan yana duracaksın dediler, ya HÜDA-PAR'la yan yana duracaksın dediler. Ama şimdi ATA İttifakı var ve onun adayı Sinan Oğan var. Türk milletini seçeneksiz bırakmayacağız dedik ve Türk milletinin önüne milli bir seçenek sunduk' dedi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erzurum'da esnafı ziyaret etti. 'Bozkurt Sinan' sloganı atan ve meşale yakan gençlerle yürüyen Oğan, "Erzurumlunun önüne ya Kandil Dağı dediler ya domuz bağı dediler. ya HDP'yle yan yana duracaksın dediler, ya HÜDA-PAR'la yan yana duracaksın dediler. Ama şimdi ATA İttifakı var ve onun adayı Sinan Oğan var. Türk milletini seçeneksiz bırakmayacağız dedik ve Türk milletinin önüne milli bir seçenek sunduk" dedi.

Hafta sonunu Kars, Iğdır ve Van'da geçirecek olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, uçakla geldiği Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde esnafı ziyaret etti. Zafer Partili gençlerin ilgi gösterdiği Oğan, Cumhuriyet Caddesi'nde iş yerlerini tek tek gezip esnafla tokalaştı. Yol boyunca isteyenlerle fotoğraf çekilen Oğan için gençler meşale yaktı.

Bir süre daha kent merkezinde gençlerin 'Bozkurt Sinan' sloganları eşliğinde iş yerlerini dolaşıp esnafla görüşen Sinan Oğan, kara yoluyla Kars'a hareket etti.