Sinan Oğan, "2. turda bedavaya destek vermeyiz" sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi: 2. turda tabanımızı ikna etmeniz gerekmeyecek mi?

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci tura kalması durumunda ikinci tura kalan adaylarla pazarlık masasına oturacaklarını söyledi. Bu sözlerin muhalif kesimde tepki görmesinin ardından Oğan, "Seçimlere bir gün kala konuşmalarımı bağlamından koparıp bize haksız itham ve saldırılarda bulunduğunuza göre seçimlerin ikinci turunda bizim seçmen tabanımızın desteğine ihtiyaç duymayacaksınız sanırım. 2. turda çok kıymetli olacak Sinan Oğan seçmen tabanını ikna etmeniz gerekmeyecek mi?" dedi.

14 Mayıs seçimine saatler kala ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, konuk olduğu yayında önemli açıklamalarda bulundu.

"BAKANLIK, YARDIMCILIK GİBİ TALEPLERİMİZ OLACAK"

Oğan'a, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecekleri sorusu yöneltildi. Oğan ise bu soruyu, şu ifadelerle yanıtladı: "Seçim ikinci tura kalırsa masaya bedavaya oturmayız. Bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi taleplerimiz olacak. Olursa katılırız olmazsa, anlaşamazsak yolumuza bakacağız..."

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Oğan'ın bu sözleri muhalif kesimde adaylığını pazarlık malzemesi yaptığı yönünde eleştirilere ve tepkilere neden oldu. Oğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu tepkilere yanıt verdi.

"2. TURDA BİZİM TABANIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYMAYACAKSINIZ SANIRIM"

Paylaşımında Oğan, şunları söyledi: "Twitter'daki sevgili muhalif seçmen, seçimlere bir gün kala konuşmalarımı bağlamından koparıp bize haksız itham ve saldırılarda bulunduğunuza göre seçimlerin ikinci turunda bizim seçmen tabanımızın desteğine ihtiyaç duymayacaksınız sanırım.

"2. TURDA OĞAN SEÇMENİNİ İKNA ETMENİZ GEREKMEYECEK Mİ?"

Şu ana kadar 'Cehennemin kapılarını kapatacağız' sözü sizin için bir anlam ifade etmiyor sanırım. Eğer biz ikinci tura kalamazsak bizim seçmen tabanını şimdiden küstürerek ikinci turda çok kıymetli olacak Sinan Oğan seçmen tabanını ikna etmeniz gerekmeyecek mi?"