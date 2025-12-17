Haberler

Sinan Burhan, "Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz" diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

TV100 ekranlarında yayınlanan "Eşit Ağırlık" programına Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay arasındaki tartışma damga vurdu. CHP'nin "Otel sahibi bir isim Turizm Bakanı olamaz" sözlerini hatırlatan Burhan, gölge kabinede Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine otel işletmeciliğiyle bilinen Seda Kaya Ösen'in getirilmesine tepki gösterdi. Bu durumun tutarsızlık oluşturduğunu belirten Burhan "İşte CHP siyaseti budur" dedi.

  • CHP'nin açıkladığı gölge kabinede Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine otel işletmeciliğiyle bilinen Seda Kaya Ösen getirildi.
  • Sinan Burhan, CHP'nin 'otel sahibi turizm bakanı olamaz' eleştirileri ile gölge kabinedeki atama arasında çelişki olduğunu savundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yürütülen "otel sahibi bakan" tartışması, gazeteci-yazar Mustafa Balbay ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında yaşanan polemikle yeniden gündeme geldi.

Sinan Burhan, daha önce başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere muhalefet cephesinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yönelik sıkça dile getirilen "otel sahibi bir ismin turizm bakanı olamayacağı" yönündeki eleştirileri hatırlattı. Burhan, bu eleştirilerin CHP'nin açıkladığı gölge kabineyle çeliştiğini savundu.

BURHAN: OTEL SAHİBİ İSMİ GÖLGE TURİZM BAKANI YAPTINIZ

CHP tarafından açıklanan gölge kabinede Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine otel işletmeciliğiyle bilinen Seda Kaya Ösen'in getirilmesine dikkat çeken Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Akşam sabah 'otel sahibi turizm bakanı olamaz' diye eleştirenler, bugün otel sahibi bir ismi gölge Turizm Bakanı yapıyor. Aynı mantıkla; Milli Eğitim Bakanı okul sahibi olamaz, Sağlık Bakanı hastane sahibi olamaz deniyordu. Peki şimdi ne değişti?"

"İŞTE BU CHP TUTARSIZLIĞIDIR"

Burhan, bu durumun CHP'nin siyasi söylemleriyle uygulamaları arasında tutarsızlık oluşturduğunu öne sürerek, "İşte CHP siyaseti budur. Bu yaklaşım millete güven vermez" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
title