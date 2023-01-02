Sinan Ateş'in ölümü sonrası dikkat çeken gelişme! MHP, yönetimdeki bir ismin üzerini çizdi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir taziye mesajı gelmemesi partiden kopmalara neden olurken, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ateş'in ölümü sonrası eski Ülkü Ocakları Maltepe Şube yöneticisi Ufuk Köktürk'ün adının İl Yönetim Kurulu listesinden çıkarıldığı görüldü.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetti. Saldırı sırasında Ateş'in yanında bulunan arkadaşı ise yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişinin gözaltına alındığını" denildi.

İSTİFA RÜZGARI HIZ KESMİYOR

Sinan Ateş'in vefatı sonrası çok sayıda siyasiden taziye mesajı yağarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'nın yaşanan olaya sessiz kalması ise dikkat çekti. Duruma tepki gösteren yüzlerce kişi e-Devlet üzerinden parti üyeliklerini iptal ettiğine dair görselleri paylaştı.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

İstifa rüzgarı hız kesmeden devam ederken MHP İstanbul İl Başkanlığı'nda da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sinan Ateş'in ölümü sonrası eski Ülkü Ocakları Maltepe Şube yöneticisi Ufuk Köktürk'ün adının İl Yönetim Kurulu listesinden çıkarıldığı görüldü.

İşte MHP İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Listesi'nin eski ve yeni hali;