Üye Girişi
Haberler

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada mahkemede kararın açıklanmasının ardından Ayşe Ateş'ten ilk açıklama geldi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı. Biz adalet istiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum, sonuna kadar adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Göreceğiz bakalım el mi yaman bey mi yaman!" dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2022 yılında eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in sokak ortasında silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen davada karar açıklandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada tetikçi Eray Özyağcı, azmettirici Doğukan Çep, Vedat Balkaya, Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Komiser Mustafa Ensar Aykal'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Serdar Öktem ve Çağlar Zorlu adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kararın açıklanmasının ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten ilk açıklama geldi. Ayşe Ateş şunları söyledi: "Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı. Oturdukları kürsülerden, suçluları yargılatmamak için bize parkmak sallıyorlar. Bunu bugün yaşadık. Biz adalet istiyoruz. Bizim hatamız adalet istemek mi? Sussaydık onlar çok mutlu olacaktı herhalde. Hiçbir yere gitmiyorum, sonuna kadar adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Göreceğiz bakalım el mi yaman bey mi yaman!"

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Sinan Ateş Ayşe Ateş Politika 3-sayfa Toplum Ankara Hukuk

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir

Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablasından ilk sözler
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR RAPİD WİEN CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Düello kim kazandı (ALİNAZİK)? 2 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Cihan Aydın FIFA kokart listesinden çıkarıldı mı? Sinan Ateş davasında son durum nedir? Sinan Ateş davasında kimler kaç yıl ceza aldı? Başakşehir Rapid Wien maçı CANLI izle! (HD) Başakşehir Rapid Wien maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 2 Ekim Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Benazir Aydın ne oldu, iyileşti mi? Batman'da hapşırma nöbeti yaşıyordu Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BAŞAKŞEHİR RAPID WIEN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Başakşehir Rapid Wien nereden izlenir? Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi 2024! Tek tırnaklı eti hangi markalarda var? 3 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Aslan, Yengeç, Balık burcu yorumu! 3 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });