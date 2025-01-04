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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Güney Kutbu'na Tarihi Ziyaret Gerçekleştirdi

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Güney Kutbu'na Tarihi Ziyaret Gerçekleştirdi
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Şili'nin genç lideri Gabriel Boric, Antarktika'daki Amundsen-Scott Güney Kutbu İstasyonu'na yapılan ziyaretle burada bulunan ilk Amerika kıtası lideri oldu. Ziyaret, Şili'nin Antarktika üzerindeki egemenlik iddiasını pekiştirdiği gibi iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel projelerdeki rolünü de vurguladı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Güney Kutbu'ndaki ABD üssüne giderek burayı ziyaret eden ilk Amerika kıtası lideri oldu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Güney Kutbu'na tarihi ziyaret gerçekleştirdi. Devlet Başkanı Boric, Antarktika'daki Amundsen-Scott Güney Kutbu İstasyonu'na giderek burayı ziyaret eden ilk Amerika kıtası lideri oldu. Boric, yaptığı ziyaretin, Şili'nin Antarktika'nın bir kısmı üzerindeki egemenlik iddiasını bir kez daha teyit ettiğini vurguladı. Şilili lider, "Bu bizim için bir dönüm noktası. Bu, bir Şili devlet başkanının Güney Kutbu'na gelip Şili'nin Antarktika misyonu hakkında konuşmasının ilk örneği" ifadelerini kullandı. Boric, ziyaretinin Şili'nin özellikle iklim değişikliğini ilgilendiren alanlardaki bilimsel projelerde önemli rol oynama kararlılığını vurguladığını kaydetti. Şili Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Boric'in bölgeye bilim insanları ve aralarında silahlı kuvvetler ve bazı bakanların da bulunduğu çok sayıda kabine üyesiyle birlikte seyahat ettiği belirtildi.

Sol görüşlü Devlet Başkanı Gabriel Boric, Şili'de 2021 yılında yapılan seçimleri kazanarak 35 yaşında ülkenin en genç lideri olmuştu. Boric'ten önce Güney Kutbu'nu sadece Yeni Zelanda ve Norveç başbakanları ziyaret etmişti.

Şili, İngiltere, Fransa, Norveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Arjantin gibi birçok ülke, Antarktika'nın bazı bölgeleri üzerinde hak iddia ediyor.

Antarktika'nın statüsü

Hükümeti ve yerli nüfusu olmayan Antarktika, 1959 yılında yapılan antlaşmayla "bilimsel koruma alanı" olarak güvence altına alındı. - SANTİAGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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