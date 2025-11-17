Haberler

Şili'de Devlet Başkanlığı Seçimleri: İlk Tur Sonuçları Açıklandı

Şili'de Devlet Başkanlığı Seçimleri: İlk Tur Sonuçları Açıklandı
Güncelleme:
Şili'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin birinci turunda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı. Komünist aday Jeannette Jara, yüzde 26,76 oy oranıyla önde oldu. Aşırı sağcı aday Jose Antonio Kast ise yüzde 24,05 ile ikinci sırada yer aldı. Seçimlerin ikinci turu 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Güney Amerika ülkesi Şili'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı.

Şili Seçim Servisi sandık sonuçlarına göre, Şili İçin Birlik adayı Jeannette Jara, oyların yüzde 26,76'sını alarak seçim yarışını önde tamamladı.

Jara, ülke tarihinde devlet başkanı seçiminin birinci turunu kazanan ilk "komünist" olarak tarihe geçti.

Aşırı sağcı Cumhuriyetçi Parti adayı Jose Antonio Kast oyların yüzde 24,05'ini alırken, Halkın Partisi Franco Parisi ise oyların yüzde 19,55'ini alarak seçimi üçüncü sırada bitirdi.

Diğer adaylardan Ulusal Liberter Parti adayı Johannes Kaiser yüzde 13,94 ve Haydi Şili adayı Evelyn Matthei de oyların yüzde 12,59'unu alabildi.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle komünist aday Jara ve aşırı sağcı Kast, 14 Aralık'ta Şili'nin yeni devlet başkanı olmak için yarışacak.

Jara, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin neredeyse yarısının hiçbir adaya oy vermediğini belirterek, "Ülke olarak ne kadar iyi olduğumuzu unutmayalım, öyle olmadığımıza inanmayalım. Biz muazzam, büyük, güzel, dayanışmacı ve çok geleceği ile umudu olan bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

"Bu gece Şili gerçekten uyandı"

Kast ise açıklamasında, "gerçek bir değişim zamanının" geldiğini vurgulayarak, "Bu gece Şili gerçekten uyandı, altı yıllık şiddetin, ideolojik dayatmaların ve vasatlığın ardından. Bugün milyonlarca Şilili, ülkemize zarar veren bu başarısız hükümete, bu kötü yönetime karşı duran bir projeyi benimsedi." değerlendirmesinde bulundu.

???????Bu arada seçimi 4. ve 5. bitiren sağcı adaylardan Evelyn Matthei ve Johannes Kaiser, devlet başkanı seçiminin ikinci turunda Kast'ı destekleyeceklerini duyurdu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, basına yaptığı açıklamada, birinci tur seçiminin galipleri Jara ve Kast'ı tebrik etti.

Adaylara "seviyeli bir tartışma" çağrısında bulunan Boric, "Ülkemiz, seçim süreçlerimizin sağlamlığını, güvenilirliğini ve etkin işleyişini gururla kutlayabilir. Şili sağlıklı ve güçlü bir demokrasiye sahiptir ve bunu her gün korumamız gerekir. Demokratik kurumlarımızın güçlendirilmesi ise devam etmelidir." diye konuştu.????

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Politika
