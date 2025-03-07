Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, ameliyat sonrası belediye meclis toplantısına kolunda serumla katıldı. Kabadayı'nın bu hareketi birçok kesim tarafından "Şov" olarak nitelendirildi.

"TEHDİTVARİ ÇAĞRILARI GÖRÜNCE GELDİM"

Başkan Kabadayı, toplantıda yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadaki tehditvari çağrıları görünce geldim. Biz bu vatanımızın bekçisiyiz. Sosyal medya üzerinden değil, yüz yüze görüşmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

Başkan Kabadayı'nın kolunda serumla toplantıya katılmasıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şunlar;