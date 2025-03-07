Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, belediye meclis toplantısına kolunda serumla katıldı. Başkan Kabadayı, "Şov" olarak nitelendirilen bu hareketi için "Sosyal medyadaki tehditvari çağrıları görünce geldim" ifadelerini kullandı.
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, ameliyat sonrası belediye meclis toplantısına kolunda serumla katıldı. Kabadayı'nın bu hareketi birçok kesim tarafından "Şov" olarak nitelendirildi.
"TEHDİTVARİ ÇAĞRILARI GÖRÜNCE GELDİM"
Başkan Kabadayı, toplantıda yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadaki tehditvari çağrıları görünce geldim. Biz bu vatanımızın bekçisiyiz. Sosyal medya üzerinden değil, yüz yüze görüşmek için buradayım" ifadelerini kullandı.
Başkan Kabadayı'nın kolunda serumla toplantıya katılmasıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Allah Allah. Şova bak.
- Bu şova gerek yok.
- Bırakın şov yapmayı...
- Bana şov gibi geliyor pek samimi bulmuyorum.
- Saçma sapan hareketler...
- Bu ne ya şaka gibi...