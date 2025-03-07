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Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, belediye meclis toplantısına kolunda serumla katıldı. Başkan Kabadayı, "Şov" olarak nitelendirilen bu hareketi için "Sosyal medyadaki tehditvari çağrıları görünce geldim" ifadelerini kullandı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, ameliyat sonrası belediye meclis toplantısına kolunda serumla katıldı. Kabadayı'nın bu hareketi birçok kesim tarafından "Şov" olarak nitelendirildi.

"TEHDİTVARİ ÇAĞRILARI GÖRÜNCE GELDİM"

Başkan Kabadayı, toplantıda yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadaki tehditvari çağrıları görünce geldim. Biz bu vatanımızın bekçisiyiz. Sosyal medya üzerinden değil, yüz yüze görüşmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Başkan Kabadayı'nın kolunda serumla toplantıya katılmasıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Allah Allah. Şova bak.
  • Bu şova gerek yok.
  • Bırakın şov yapmayı...
  • Bana şov gibi geliyor pek samimi bulmuyorum.
  • Saçma sapan hareketler...
  • Bu ne ya şaka gibi...
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDoğru Söz:

Diploma-si sahtekarlığının yan cebindeki piyonları....

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Tam TC Ciftliginde Yasayanlarin Hak Ettigi Manzaralar..RANT a Giden Yollarda Secip Mesrulastirdiginiz Siyasi Hirsizlari DEVLET Zannetmeye Devam Edin Siz..

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