Silah arkadaşları Şehit Astsubay Mehmet Gündüz'ün adını kütüphanede yaşatıyor

Mardin'in Nusaybin ilçe kırsalında 28 Nisan 2023'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün şehadetinin yıl dönümünde silah arkadaşları tarafından Kızıltepe ilçesinde kütüphane açıldı.

Kızıltepe ilçesi Yenikent İlkokulu bünyesinde şehidin silah arkadaşları tarafından oluşturulan kütüphanenin açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Kızıltepe İlçe Vaizi Kemal Kahraman tarafından dua edildi. Törende konuşan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Kenan Ibrık, şehit Mehmet Gündüz'ün vatanın birliği ve beraberliği uğruna canını feda ettiğini belirterek, "Bugün burada sadece bir açılış için değil bir vefa borcunu ödemek, bir kahramanın adını sonsuzluğa nakşetmek için toplandık. 28 Nisan 2023 tarihinde vatanın birliği ve beraberliği uğruna Mardin ili Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında göğsünü siper ederek şehadet şerbeti içen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün aziz hatırasını Yenikent İlkokulumuzun kalbinde bu kütüphanede yaşatacağız" dedi.

Bir askerin en büyük mirasının uğruna can verdiği vatan olduğunu ifade eden Ibrık, "Bir milletin en büyük gücü ise yetişmiş, okuyan ve vatanını tanıyan evlatlarıdır. Şehidimiz Mehmet Gündüz bu toprakların huzuru için en değerli varlığını, canını feda etti. Bizler de bugün bu kütüphaneyi açarak diyoruz ki onun mücadelesi artık kalemle, kitapla ve bilgiyle devam edecek. Bu kütüphane, Kızıltepe'nin evlatlarına ışık olacak. Onlara vatan sevgisinin ne demek olduğunu her kitap kapağında hatırlatacak ve her bir sayfa çevrildiğinde şehidimizin adı çocukların mimarlarında yankılanacaktır. Sevgili öğrenciler, Bu raflardaki her kitap, size emanet edilen bu vatanın birer parçasıdır" diye konuştu.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş de öğretmenlere çağrıda bulunarak öğrencilerin kütüphaneden en iyi şekilde faydalanmaları gerektiğini söyledi. Gümüş, "Çocuklarımızı bilimin ışığında, tarihimizin bilincinde, milli ve manevi değerlere bağlı saygılı birer birey olarak yarınları hazırlamak bu ülkenin geleceğine konulan bir tuğla taşıdır. Bunu bu şekilde görmek lazım" dedi.

Açılış programına Mardin 1. İdare Mahkemesi Başkanı Dr. Halil Yolal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Çek, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Cengiz, Şehit İlker Düzova Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Kamil Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, şehidin ablası Şerife Şentürk, Gazi İbrahim Arı ve kurum temsilcileri katıldı. - MARDİN

