Siirt Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İl Aile Çalıştayı'nda ailenin sosyal sorunları ele alındı ve çözüm önerileri sunuldu.

Siirt Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'İl Aile Çalıştayı' düzenlendi.

Çalıştayda; aile, eşitlik ve adalet, sosyal kalkınma ve refah, hayat boyu gelişim ve öğrenme, çevre ve iklim, teknoloji ve dijitalleşme ve aile odaklı sosyal hizmetler, ana başlıkları üzerinde genel değerlendirmeler yapılarak, ailenin sosyal sorunlarını tespit etmek, sorunlara çözümler üretmek, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik kalıcı çözümler ele alındı. - SİİRT