Siirt'e 5 yeni kaymakam ve 1 vali yardımcısı atandı

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Siirt'in 5 ilçesine yeni kaymakam atanırken, Vali Yardımcılığı görevine de Yunus Coşkun getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 17 Haziran 2026 tarihli ve 33283 sayılı Resmi Gazetede yer alan atama kararı kapsamında Siirt'te görev yapan birçok mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Karar doğrultusunda Siirt'e 5 yeni kaymakam ile 1 vali yardımcısı atandı. Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, Samsun'un Havza ilçesine kaymakam olarak atanırken, Artvin Yusufeli Kaymakamı Salih Başara Kurtalan Kaymakamlığı görevine getirildi. Şirvan Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Düzce'nin Çilimli ilçesine atanırken, Bayburt Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram Şirvan Kaymakamlığına atandı. Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Adıyaman Vali Yardımcılığı görevine atanırken, Balıkesir Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin Eruh Kaymakamlığı görevine getirildi. Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, Aydın'ın Kuyucak ilçesine atanırken, Hatay Kumlu Kaymakamı Ali Buzkaya Pervari Kaymakamlığına atandı. Baykan Kaymakamı Fatih Özcan, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine atanırken, Aydın Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Baykan Kaymakamlığı görevine getirildi. Atama Kararı kapsamında Bayburt Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, Siirt Vali Yardımcılığı görevine atandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı