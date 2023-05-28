Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Siirt'te Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Siirt'te Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy kullanma işlemi başladı

SİİRT - Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Milletvekilleri seçilirken, cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta saat 08.00'da başladı. Siirt'te vatandaşlar, sabah erken saatte oy kullanacakları okulların yolunu tuttu. Demokrasi yolunda sandık başına giden vatandaşlar, saat 08.00'i gösterdiği gibi oy kullanma işlemini gerçekleştirerek 13. Cumhurbaşkanını seçme tercihini yaptı.

Sabah saatlerinde Siirt Lisesi'ne oyunu kullanmaya gelen vatandaşlardan Sergen Özmen, cumhurbaşkanı seçimin herkes için hayırlı olmasını diledi. Özmen, "Oy kullanmaya geldik. Vatanımız ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah daha güzel bir yönetimle yönetiliriz" dedi.