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Siirt'te 42 yıl önce gözlerini kaybeden kadın oy kullandı

Siirt'te 42 yıl önce gözlerini kaybeden kadın oy kullandı

Politika Haberleri

Siirt'te 42 yıl önce görme yetisini kaybeden 49 yaşındaki Hilal Koyuncu adlı kadın oy kullanmak için sandık başına geldi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt'te de saat 08.00 itibarıyla başladı. Siirt merkezde ikamet eden 49 yaşındaki Hilal Koyuncu adlı kadın, görme yetisini çocuk yaşta kaybettiğini, akrabalarının yardımıyla oy kullanmaya geldiğini dile getirdi.

Siirt'te 42 yıl önce gözlerini kaybeden kadın oy kullandı

"CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK DUA EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Hilal Koyuncu, oy kullanmak için sandık başına geldiğini ifade etti. Siirt Lisesinde oyunu kullanan Hilal Koyuncu, "49 yaşındayım. 1981 yılında menenjit hastalığı geçirdim. 42 sene önce gözlerimi kaybettim. Cumhurbaşkanımıza çok dua ediyorum. Rabbim yardımcısı olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Ayaklarım ağrıdığı halde ben gene buraya kadar geldim. Rabbim utandırmasın. Onu başımızdan eksik etmesin inşallah" dedi.

Siirt'te 42 yıl önce gözlerini kaybeden kadın oy kullandı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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