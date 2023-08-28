Siirt'e ilk kadın vali yardımcısı atandı

Ordu'nun tek kadın mülki idare amiri Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş, Siirt'e vali yardımcısı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Ağustos'ta yayımlanan atama kararıyla yüzlerce kaymakam, vali yardımcısı ve bürokratın görev yeri değişti. 255 kaymakamın görev yerinin değiştiği kararnamede yapılan atamalar ile Siirt'te bir ilk yaşanarak, Kaymakamlar Kararnamesi ile Ordu'nun Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş, Siirt Vali Yardımcılığı görevine atandı. Aktaş, il tarihinde ilk bayan vali yardımcısı olarak tarihe geçti.

1994 yılında Elazığ'da doğan Şeyma Aktaş, ilk ve ortaöğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Liseyi birincilikle bitirdikten sonra 2012 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. Fakülteden mezun olduğu 2017 yılında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. Erzincan'ın Refahiye ve Kayseri'nin Bünyan ilçelerinde kaymakam refikliği stajının ardından Konya'nın Doğanhisar ve Denizli'nin Bekilli ilçelerinde kaymakam vekilliği stajını tamamladı. İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlamasının ardından 30 Ağustos 2021 tarihinde Aybastı Kaymakamı olarak göreve başladı. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. - SİİRT