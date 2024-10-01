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Shigeru Ishiba Japonya'nın Yeni Başbakanı

Shigeru Ishiba Japonya'nın Yeni Başbakanı
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Japonya'da Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başkanlığa gelen Shigeru Ishiba, mecliste yapılan oylama ile ülkenin 102'inci başbakanı oldu. Önceki başbakan Fumio Kishida, partinin yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğuna işaret ederek yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Ishiba, 27 Ekim'de erken genel seçim yapılacağını duyurdu.

JAPONYA'DA iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başkanlık seçimini kazanan Shigeru Ishiba, mecliste yapılan oylamada ülkenin 102'inci başbakanı seçildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida Ağustos'ta yaptığı açıklamada, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) 'yeni bir başlangıca' ihtiyacı olduğunu söyleyerek Eylül'de partinin liderliğine yeniden aday olmayacağını açıkladı. Geçen hafta yapılan LDP başkanlık seçimini kazanan Shigeru Ishiba, mecliste bugün yapılan oturumda 461 oyun 291'ini alarak ülkenin yeni başbakanı seçildi. LDP'deki başkanlık yarışını kazanmasının ardından yaptığı açıklamada erken seçime gidileceğini söyleyen Ishiba, "Yeni yönetimin bir an önce halk tarafından değerlendirilmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Tüm şartların uygun olması halinde 27 Ekim'de bir genel seçim yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kishida ise Japonya halkına seslendiği veda mesajında, "Çok sayıda vatandaşımızın desteği sayesinde üç yıl boyunca Başbakan olmanın ağır sorumluluklarını yerine getirebildim. Her şeyden önce bu, halkın işbirliği sayesinde mümkün oldu. Siyaset halka aittir. Japonya halkı ile birlikte yürümeye devam etmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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