SGK'dan Engelli Bireyler için Mesleki Rehabilitasyon Projeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, mesleki rehabilitasyon kapasitesini güçlendirecek projelerle iş kazası veya hastalık sonrası çalışma hayatına dönüşü destekleyen aktif bir sosyal politika adımı atacaklarını söyledi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Komisyon Başkanvekili AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplandı.

Bakanlıklar, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlarla kurdukları işbirliği sayesinde sahadan gelen bilgileri sistematik biçimde değerlendirdiklerini ifade eden Sarıeroğlu, engellilere yönelik konuların sadece onları değil, ailelerini, toplum ve kurumların tamamını ilgilendiren ve ortak sorumluluğun bulunduğu bir alan olduğunu belirtti.

Eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan dijital dönüşüme kadar her alanda tam katılımın, fırsat eşitliğinin ve insan onuruna yaraşır bir yaşamın güçlendirilmesinin önemine değinen Sarıeroğlu, "Engelli vatandaşlarımızın istihdamının artırılması, sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesi, üretim ve çalışma hayatına katılımlarının daha aktif hale getirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında. İnşallah, bugün kurumlarımızın paylaşacağı bilgiler ve tecrübeleri bu alanda mevcut uygulamaların sahadaki yansımalarını görmemizi sağlayacak ve yeni politika önerilerinin de geliştirilmesine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, dijital hizmetler ve hizmet binalarında erişilebilirlik standartlarını yükseltmek, çağrı merkezlerinde işaret dili dahil doğrudan iletişim imkanı sunmak ve kurum personeli olarak engelli istihdamını güçlendirmek için kurumsal düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Kaya, "Ayrıca önümüzdeki dönemde mesleki rehabilitasyon kapasitesini güçlendirecek projelerle iş kazası veya hastalık sonrası çalışma hayatına dönüşü destekleyen aktif bir sosyal politika adımı daha atıyoruz." dedi.

SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, engellilere ilişkin mevzuatta yer alan belli başlıklara, haklara ve iyileştirmelere ilişkin sunum yaptı.

Avrupa Birliği'yle ortaklaşa yürüttükleri bir proje olduğunu ifade eden Ertüzün, projeyle iş kazası geçiren sigortalıların mesleki rehabilitasyon yönüyle yeniden çalışma hayatına kazandırılmasını amaçladıklarını belirtti. Ertüzün, özellikle sanayi ve çalışma hayatının çok yoğun olduğu 5 ilde uygulanacak projeyi üç yıl süreyle uygulamayı öngördüklerini belirterek, "Hedefimiz 1200 kişi. 2026 yılı içinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık ise İŞKUR'a kayıtlı 800 bin civarında engellinin bulunduğunu, bunlardan 195 bininin aktif olarak iş aradığını belirtti.

Özel sektörde 50 ve üzeri işçi çalıştıran yerlerde yüzde 3, kamuda ise yüzde 4 engelli çalıştırma yükümlülüğünün olduğunu hatırlatan Işık, "Her ay bunları aylık iş gücü çizelgeleriyle kontrol ediyoruz ve engelli açığı bulunan iş yerlerine açığını kapatması için uyarıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İŞKUR'a kayıtlı toplam çalışan engelli işçi sayısının 2002'de 45 binlerde olduğuna dikkati çeken Işık, 2025 yılı Ağustos sonu itibarıyla tescil edilmiş 162 bin engellinin çalıştığını vurguladı.

Kota uygulamasında yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere aylık 30 bin lira ceza kesildiğini dile getiren Işık, "Bu cezalar bir fonda birikiyor. Toplamda bu fonda 590 milyon bütçe var. Toplamda 2014 yılından itibaren 5 bin 153 projeye 760 milyon liralık bir destek sağladık. 2009 yılından 2025 Ekim ayına kadar 98 bin engelli vatandaşımızı toplum yararına programlardan öncelikle yararlandırdık. 2024 yılında yeni başladığımız iş gücü uyum programlarından ise 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla 12 bin 200 kişiyi yararlandırdık." diye konuştu.

Sunumlarının ardından kurum yetkilileri, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Özel istihdam büroları"na ilişkin soru üzerine Işık, "İŞKUR'da şu anda açsanız anlık 90 bin civarında açık iş ilanı var ama özel istihdam bürosunda da çok sayıda açık iş ilanları var. Vatandaşlarımız tek tek her bir özel istihdam bürosunu sistemden ziyaret edip oralara başvuru yapmak zorunda kalıyorlar. Bu platformların tamamını birleştiren 'Türkiye'nin İş Kapısı' diye bir platformu hayata geçiriyoruz." yanıtını verdi.

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Fatih Balaban da "Tıbbi cihazlarla ilgili fiyat farkı için bir çalışmamız var mı?" sorusu üzerine, "Fiyat belirlenirken piyasanın ortalamasını hedef almak zorundayız. Hastamızın tercihi üst düzey cihaz olabilir, fiyat farkı ister istemez çıkıyor ama genel olarak bu yaptığımız fiyatlandırma çalışmaları sabit çalışmalar değil. Gerek firmaların talepleri gerek hastalardan gelen talepler neticesinde bu fiyatları düzenli aralıklarla kontrol ediyoruz ki mağduriyetleri en aza indirelim." diye konuştu.