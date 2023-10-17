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SGK Ankara İl Müdür Yardımcısı Beypazarı'nda ziyarette bulundu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara İl Müdür Yardımcısı Ferhan Turan Epsileli, Beypazarı'na ziyarette bulundu. Epsileli, SGK İlçe Müdürlüğü ve Beypazarı Belediyesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı ve görüşmelerde bulundu.