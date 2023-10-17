SGK Ankara İl Müdür Yardımcısı Beypazarı'nda ziyarette bulundu
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara İl Müdür Yardımcısı Ferhan Turan Epsileli, Beypazarı'na ziyarette bulundu. Epsileli, SGK İlçe Müdürlüğü ve Beypazarı Belediyesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı ve görüşmelerde bulundu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara İl Müdür Yardımcısı Ferhan Turan Epsileli, beraberindeki heyetle Beypazarı'na ziyarette bulundu.
Epsileli, ilk olarak SGK İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek, SGK Beypazarı Müdürü Yusuf Keçe'den bilgi aldı.
Daha sonra Epsileli ve beraberindekiler, Beypazarı Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile görüştü.
Kaplan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
Kaynak: AA / Politika