Seyit Aslan'dan Kürecik Radar Üssü'ne Yürüyüş Engeli

EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, beraberindeki partililer ile Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'ne yürümek istedi. Aslan ve partililere güvenlik güçleri izin vermedi.EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, beraberindeki partililer ile Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Kürecik Radar Üssü'ne yürüdü. Geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, eylemcilerin geçişine izin vermedi. Burada görevlilerle tartışan Aslan, kurulan barikat önünde açıklama yaptı. Radar üssüne yürümelerinin engellenmesini protesto ettiklerini belirten Aslan, "Bu ülkede ABD emperyalizmi gelecek Malatya Kürecik'te üs kuracak, buraya radarlarını rampa füzelerini koyacaklar, Orta Doğu'yu gözetleyecekler, İsrail'e kalkan olacak ama burada üsse yürümek isteyen işçi ve emekçileri engelleyecekler. Bu durumu kınıyor ve protesto ediyoruz" dedi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA