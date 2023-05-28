Seyhan Belediye Başkanı Akay, Oyunu Kullandı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyunu kullandı.

Başkan Akay, oyunu TOKİ Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 1085 nolu sandıkta kullandı.

Seçim sonuçlarının Türkiye'ye huzur, özgürlük ve demokrasi getirmesi dileğinde bulunan Akay, "Geleceğimize sahip çıkmak için, demokratik hakkımızı kullanıp, vatandaşlık görevimizi yaparak oyumuzu kullandık. Seçimlerin huzur içinde herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmasını, sandıktan çıkan sonuçların da ülkemize huzur, özgürlük ve demokrasi getirmesini diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.