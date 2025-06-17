Seyhan Belediyesi'nde Hasibe Akkan başkanvekili seçildi

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkanvekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Hasibe Akkan kazandı.

SEYHAN'DA BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ YAPILDI

Seyhan Belediye Meclisi, Meclis BaşkanVekili Halil Çağdaş Kaya'nın başkanlığında belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı. Kaya, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda belediye başkanvekilinin seçileceğini söyledi. Toplantıda, başkanvekili seçimi için CHP Grubu Meclis Üyesi Hasibe Akkan'ı, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Tunç'u aday gösterdi. Akkan ve Tunç, seçim öncesi birbirini tebrik etti.

SEÇİMİ HASİBE AKKAN KAZANDI

Daha sonra yapılan oylamanın ilk iki turunda, adaylardan biri üyelerin üçte ikisinin oyunu alamadı ve seçim 3. tura gitti. Salt çoğunluğun arandığı 3. turda, 45 oyun 28'ini Akkan, 17'sini Tunç aldı. Seçimi kazanan Hasibe Akkan, yaptığı açıklamada, tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Seyhan Belediye Başkanvekili Hasibe Akkan

Vekaletin bilincinde olduğunu belirten Akkan, "Seyhan'da asla pasif bir vekillik olmayacak. Aktif bir şekilde tüm işleri ve hizmetleri üstüne koyarak, Oya Başkanımız gelene kadar çalışacağıma söz veriyorum." dedi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da seçimi kazanmalarından dolayı açıklama yaptı.

OYA TEKİN YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 Haziran'da tutuklanmış, 5 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.