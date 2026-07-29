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Seydikemer Devlet Hastanesindeki hastalar, yangın nedeniyle tedbiren çevre hastanelere nakledildi

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- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Muğla Seydikemer'deki yangın nedeniyle, tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır" "İlgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde süreci yakından takip ediyor, sağlık hizmetlerimizin kesintisiz devamı için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesinde bulunan hastaların tedbir amaçlı çevredeki hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Muğla Seydikemer'deki yangın nedeniyle tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır. İlgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde süreci yakından takip ediyor, sağlık hizmetlerimizin kesintisiz devamı için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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