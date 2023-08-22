Sevgilisinin ölümüne ilişkin beraat kararına itiraz

ESKİŞEHİR'de 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklu yargılanırken beraat eden sevgilisi Yılmaz Sazak (34) hakkındaki mahkeme kararına, davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da itiraz etti. Bakanlığın itiraz dilekçesinde Sazak'ın çelişkili ifadeler verdiği belirtilerek, 'Verilen bu karar hem olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret vermekte hem de kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır' denildi.

Eskişehir'de geçen yıl Zerin Kılınç'ın bir apartmanın ikinci katından düşerek ölümüne ilişkin yargılanan sanığa 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararı, davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından istinafa götürüldü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesine gönderilen itiraz dilekçesinde sanık Yılmaz S'nin çelişkili ifadeler verdiği öne sürülerek beraat kararının olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret verip, kamu vicdanında derin yaralar açtığı belirtildi.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Yerel mahkeme, suçun işlendiğinin objektif olarak kanıtı olan tüm delilleri sanık lehine değerlendirmiştir. Olayın olduğu yer, orada bulunan kişiler ve olayın niteliği gereği mevcut delil durumu da dikkate alındığında daha etkin bir yargılama ve değerlendirme yapılması gerekirdi. Ancak mahkeme elde bulunan ve tarafımızca suçun işlendiğine kesin kanıt olan delilleri tamamen sanık lehine yorumlamış ve neticeten de beraat kararı vermiştir. Verilen bu karar hem olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret vermekte hem de kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır. Tüm dosya kapsamı ve toplanan diğer tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabittir. Ancak mahkeme tüm bunlar hilafına davranarak, hukuka ve kanunlara aykırı bir şekilde beraat kararı vermiş ve bizim de bu kararı sanık aleyhine istinaf etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur."

Daha önce de Eskişehir'de geçen yıl Zerin Kılınç'ın bir apartmanın ikinci katından düşerek ölümüne ilişkin yargılanan sanığa 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kılınç'ın avukatı tarafından istinafa taşınmıştı.

Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 17 Temmuz'da görülen davanın karar duruşmasında, sanık Yılmaz S'nin "kasten öldürmek" suçundan üzerine atılı suçu işlediğinin kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, beraatına karar verilmiş, "kadına karşı tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.