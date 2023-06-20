SES Partisi yerel seçimlere girmek istiyor

MELTEM KARAKAŞ

Türkiye'nin Sesi Partisi (SES) Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Eskişehir'de; yerel demokrasiyi çok önemsediklerini, parti olarak yerel seçimlere girmek istediklerini belirterek, "Hem Meclis üyeliklerinde hem belediye başkanlıklarında etkin bir sorumluluk üstlenmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin Sesi Partisi (SES) Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yerel seçimlerde etkin rol almak istediklerini söyleyen Bilgen, yerel demokrasiyi ulusal demokrasiden daha çok önemsediklerini ifade etti.

"YEREL SEÇİMLERE GİRMEK İSTİYORUZ"

Bilgen konuşmasında şunları söyledi:

"Parti olarak yeni olmakla birlikte yerel seçimlere yetişmek ve seçimlere katılmak istiyoruz. Bunu özellikle parti siyasetimiz açısından da önemsiyoruz çünkü bir yerel demokrasiyi aslında ulusal demokrasiden daha öncelikli görüyoruz çünkü demokrasi dediğiniz şey aşağıdan yukarıya değişimdir. Toplumsal talebin siyaseti şekillendirmesidir. Türkiye'nin yerel seçimlerde, bir kere son genel seçimlerde olduğu gibi bir kamplaşma ve kutuplaşmaya girmemesini, partizan eğilimlerle değil daha çok ehliyet, liyakat, nitelik yani şehrin sorunlarını çözme kapasitesi üzerinden bir tercihin şekillenmesini siyaseten önemli görüyoruz. Biz yetişebildiğimiz kadar yani yapılanmamızı tamamlayabildiğimiz şehirlerde hem Meclis üyeliklerinde hem belediye başkanlıklarında etkin bir sorumluluk üstlenmek istiyoruz. Tabi henüz vakit erken. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Belki sonbaharda da daha somut biçimde yol haritamızı şekillendirmiş olacağız."