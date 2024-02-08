SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen Bağımsız Adayları Destekleyeceğini Açıkladı

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen,"Hiçbir siyasi aidiyet geçmişi, etnik köken, inanç, yaşama biçimi ayrımı yapmaksızın bağımsız adaylardan özellikle şeffaflık hesap veren belediye ve kamu yararı toplumcu, siyaseti önemseyen adayları destekleyeceğiz." dedi.

Bilgen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, siyasi hayatta seçimlerin ülke için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde, bağımsız adayları destekleyeceklerini bildiren Bilgen, şunları kaydetti:

"Hiçbir siyasi aidiyet geçmişi, etnik köken, inanç, yaşama biçimi ayrımı yapmaksızın bağımsız adaylardan özellikle şeffaflık hesap veren belediye ve kamu yararı gözeten toplumcu, siyaseti önemseyen adayları destekleyeceğiz. Bugün, burada Ankara Büyükşehir, hem de üç ilçe belediye başkan adayına katkı sunmak destek olmak, dayanışma tarzı koymak için buluştuk. Şüphesiz bizim açımızdan adayların kişiliği, potansiyeli, kapasitesi, niteliği nasıl bir projeyle nasıl bir şehircilik anlayışıyla kentin sorunlarını hangi yöntemlerle çözecekleri konusu da önemlidir."