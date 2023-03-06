Sermiyan Midyat, Ersan Şen'i Hükümet Kadın'daki sahne ile tiye aldı: Ben bunu yazmış, oynamış, çekmiştim

Hukukçu Ersan Şen'in katıldığı programda kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda kabul edeceğini söylemesi ve reklam arasında İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından aranmasına ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, Hükümet Kadın filmindeki bir sahne ile gönderme yaptı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık için ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapmasının ardından yaşanan siyasi hareketlilik sürüyor.

CANLI YAYINDA "ADAY OLURUM" DEDİ

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti'den kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda aday olabileceğini söyledi. Bu açıklamasından sonra reklam arasında Akşener'in kendisini aradığını ve hafta içinde bir görüşme yapabileceklerini açıkladı.

SERMİYAN MİDYAT FENA TİYE ALDI

Bu olayın yankıları sürerken oyuncu-yönetmen Sermiyan Midyat, sosyal medya hesabından süreci tiye alan bir paylaşım yaptı. Midyat, "E ben bunu yazmış, oynamış, çekmiştim Hükümet Kadın'da" notuyla paylaştığı videoda önce Şen'in konuşmasını, sonra da kendi çektiği 'Hükümet Kadın' filmindeki bir sahneyi birleştirerek takipçilerinin beğenisine sundu.