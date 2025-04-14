Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi

Serkan Bayram'dan Nevruz İçin Resmi Bayram Teklifi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Nevruz'un resmi bayram tatili olarak ilan edilmesi için Meclis’e kanun teklifi verdi. Bayram, Nevruz’un birlik ve beraberlik simgesi olduğuna vurgu yaparak, barış çağrısında bulundu.

AK Parti İstanbul milletvekili Serkan Bayram, "Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. ve bu bağlamda ben de hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak bugünün resmi bayram tatilin ilan edilmesi noktasında bugün Meclisimize kanun teklifi verdim" dedi.

Bayram, şöyle konuştu:

"Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından bugünün resmi tatil bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum. Bütün milletvekillerimizden de destek bekliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletler teşkilatında aksakallı Konsey Başkanı olarak Binali Yıldırım Bey'e bütün parti başkanlarımızın vekillerinize desteklenişini şimdiden hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyorsunuz UNESCO'nun iki bin on yılında da dünya listesine kültür mirası listesine girmiştir Nevruz. Birleşmiş Milletler'in barış elçisi çalışmalarından dolayı da UNESCO'nun bu takdirinde çok olumlu bulunuyorlar. Bu tip birlik beraberlik, kardeşlik, insanlık hatırlamamızı her daim yanındayız. Her zaman da olacağız inşallah."

Cumartesi günü Ürdün Kralı'nın ailesiyle birlikte Ürdün'de olacaklarını söyleyen Bayram, "Akabinde Dubai'de bir programımız olacak. Daha sonra 17 Mayıs'ta 42. Türk yürüyüşünde yürüyeceğiz. Konusu teması buğday tanesi. Barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Engelsiz bir dünya istiyoruz. Gazze'de, Filistin'de insanların ölmesini istemiyoruz. Engelli de kalmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.