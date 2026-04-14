CHP Antalya İl Başkanlığı: Serik Belediye Başkanı Kumbul, partimizden istifa etti

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Antalya İl Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un CHP'den istifa ettiği belirtilerek "Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifasından dolayı, İl Başkanımız Nail Kamacı, il yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Serik İlçe Başkanımız İbrahim Tunalı, ilçe yöneticilerimizle birlikte yarın saat 15.00'da Serik Belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Tüm halkımızın katılımlarını bekliyoruz" denildi.

