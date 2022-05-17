Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı - Haberler

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Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Geçtiğimiz yıl Covid-19'dan vefat eden Erzincan Merkeze bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

ERZİNCAN (İHA) - Geçtiğimiz yıl Covid-19'dan vefat eden Erzincan Merkeze bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

CHP Erzincan İl Teşkilatı tarafından düzenlenen organizasyonla Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün sene-i devriyesinde mezarı başında anılarak dualarla yad edildi.

CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, "Saygıyla özlemle anıyoruz. Seni Unutmayacağız güzel insan. Toprağın bol mekanın cennet olsun. Yattığı yer incitmesin. İnşallah." dedi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Şengül, Koronavirüs, Mollaköy, Erzincan, Politika, Haberler

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