Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı - Haberler

Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Geçtiğimiz yıl Covid-19'dan vefat eden Erzincan Merkeze bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
ERZİNCAN (İHA) - Geçtiğimiz yıl Covid-19'dan vefat eden Erzincan Merkeze bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
CHP Erzincan İl Teşkilatı tarafından düzenlenen organizasyonla Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül, ölümünün sene-i devriyesinde mezarı başında anılarak dualarla yad edildi.
CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, "Saygıyla özlemle anıyoruz. Seni Unutmayacağız güzel insan. Toprağın bol mekanın cennet olsun. Yattığı yer incitmesin. İnşallah." dedi. - ERZİNCAN
İhlas Haber Ajansı / Politika