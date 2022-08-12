Haber : Sen seçimi bilen şirketin araştırması! İşte AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy değişimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sen seçimi bilen şirketin araştırması! İşte AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy değişimi

 - Güncelleme:

Son seçimi en az hata payı ile bilen anket şirketlerinden biri olan ORC, AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yılda oy oranlarındaki değişimi araştırdı. Araştırmadan çıkan sonuca göre; AK Parti son bir yılda yüzde 6 oy kaybederken, İYİ Parti ise oylarını son bir yılda yüzde 10 artırdı.

Gözler 2023 seçimlerine çevrilmişken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 2018 yılında yapılan son genel seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketi olan ORC, AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy oranlarında yaşanan değişimi araştırdı.

Sen seçimi bilen şirketin araştırması! İşte AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy değişimi

ORC'nin araştırmasına göre; AK Parti'nin 2018 seçimlerinde yüzde 42.6 olan oy oranı ağustos 2021'de yüzde 33.4'e, ağustos 2022'de ise yüzde 27,3'e geriledi. AK Parti'nin oylarında ağustos 2022'de ise hafif bir toparlanma görüldü.

Sen seçimi bilen şirketin araştırması! İşte AK Parti ve İYİ Parti'nin son 1 yıldaki oy değişimi

Araştırmaya göre; 2018 seçimlerinde yüzde 10 oy alan İYİ Parti'nin oy oranında ise son 1 yıl içerisinde ciddi bir yükseliş olduğu göze çarptı. Ağustos 2021'de yüzde 12.5 civarında olan İYİ Parti'nin bugün itibariyle oylarını yüzde 22 seviyelerine çıkarması dikkat çekti.

Haberler.com - Politika

Meral Akşener Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (5)

Hakan Soyadi:

Bunlar buz dağının görünen tarafı siz yılbaşından sonra görün hele

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
tahsin bueyuekkol:

Nasil 22% cikiyo anlamadim Kuyruğunda 10 kuşi sadece dolaşiyo

Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
Hamit Gündoğdu:

Gerçeğe en yakın kamuoyu araştırması. Tam gerçek sonuç seçimde ortaya çıkacak. AKP daha da düşecek gibi. CHP yerinde sayar, İYİ parti ipi göğüsler. Bir an önce seçim kararı alinsada ülke rahatlasa.

Cevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title