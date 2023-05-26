Selvi Kılıçdaroğlu ve diğer kadınlar sandığa sahip çıkma çağrısı yaptı

Selvi Kılıçdaroğlu, Ülkü Zeynep Babacan, Hatice Uysal, Nursen Yavaş ve Dilek İmamoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kadınlara oy verme ve sandığa sahip çıkma çağrısı yaptı.

Selvi Kılıçdaroğlu, "Sevgili kadınlar, hepimizin özgürce ve güven içinde yaşayabileceği bir ülke için oy verelim ve sandığa sahip çıkalım" mesajıyla bir video yayınladı. Videoda, Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ülkü Zeynep Babacan, Hatice Uysal, Nursen Yavaş ve Dilek İmamoğlu'nun oy verme ve sandığa sahip çıkma çağrıları yer aldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında, "Sevgili kadınlar, hepimizin özgürce ve güven içinde yaşayabileceği bir ülke için oy verelim ve sandığa sahip çıkalım" mesajıyla bir video paylaştı.

Videoda, Selvi Kılıçdaroğlu, Ülkü Zeynep Babacan, Hatice Uysal, Nursen Yavaş ve Dilek Kaya İmamoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin pazar günü yapılacak ikinci turunda oy kullanmaları ve sandığa sahip çıkmaları konusunda kadınlara şöyle çağrıda bulundu:

Selvi Kılıçdaroğlu: Sevgili kadınlar, gelin birlik olalım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, yüzlerinin güldüğü, her bir kadının özgürce yaşadığı bir ülke için oy verelim, sandığa sahip çıkalım.

Ülkü Zeynep Babacan: Emeğiyle dünyaya eşitlik, bereket ve huzur getiren kadınlar, sevgili kız kardeşlerim; 'bir oyla ne değişir' demeyin. Gelin, ülkemizin geleceği için oy verelim ve sandığa sahip çıkalım.

Hatice Uysal: Çocukların özgürce ve güvenle büyüyebildiği, nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlandığı, tüm kadınların özgürce yaşadığı, emekleriyle hayata değer kattığı bir ülke için oy verelim, sandığa sahip çıkalım.

Nursen Yavaş: Çocukların ve gençlerin bilimin ışığında, barış içinde, mutlu ve huzurlu yaşayabilmeleri, geleceklerini özgürce inşa edebilmeleri için oy verelim ve sandığa sahip çıkalım.

Dilek Kaya İmamoğlu: Gelin, genç kadınların özgürce hayal kurabildiği, her çocuğun, her gencin eşit eğitimle yarınlarına umutla bakabildiği bir gelecek için oy verelim ve sandığa sahip çıkalım.