Selendi İYİ Parti'nin Yeni Başkanı İlhan Türk Oldu

Selendi İYİ Parti İlçe Başkanlığının 4. Olağan Genel Kurulunda, mevcut başkan Bilal Girgin'in aday olmadığı seçimde İlhan Türk yeni başkan olarak seçildi. Kongreye İYİ Parti Manisa İl Başkanı ve diğer partililer katıldı.

Selendi İYİ Parti İlçe Başkanlığının 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Bilal Girgin'in aday olmadığı kongrenin Divan Başkanlığını Ali Özkan yaparken Divan katip üyeleri ise Güven Uygun, İsmail Kaya ve Erdal Kanar'dan oluştu. Tek listeyle gidilen seçimde İlhan Türk İYİ Parti Selendi İlçe Başkanı olarak seçildi. Öte yandan Başkan İlhan Türk 2020 yılında da İYİ Parti İlçe Başkanlığına seçilmiş ardından milletvekilliği genel seçimlerinde partisinden aday adaylığı için başkanlık görevinden istifa etmişti.

Başkan Türk'ün yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu Birol Dilik, Güven Uygun, Ramazan Akarsu, Erdal Kanar, Ömer Uğurlu, Zekeriya Çahan, Halil Toköz, Bilal Girgin, Muhammed Seyman, Hamza Akgün, Ismail Kaya, Mehmet Akıncı, Halil Arslan, Hikmet Ateş, Dursun Erol Gök, Rıza Akyüz ve Sabri Altınbaş.

Kongreye İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ali Zafer İksir, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, CHP Selendi İlçe Başkanı Cemil Kurt, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
