Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Dağ fare doğurmuştur. Adalet iktidarın işine geldiğinde hatırladığı işine gelmediğinde unutulan kavram olamaz. Devlet ciddiyeti, hukukta istikrar ve öngörülebilirlik gerektirir." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Selçuk Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Dağ fare doğurmuştur. Adalet iktidarın işine geldiğinde hatırladığı işine gelmediğinde unutulan kavram olamaz. Devlet ciddiyeti, hukukta istikrar ve öngörülebilirlik gerektirir. Eğer bir ülkede hukuk, dönemsel ihtiyaçlara, siyasal konjonktüre ve gündelik hesaplara göre esnetilip bükülüyorsa orada ne gerçek anlamda bir adaletten ne de gerçek anlamda bir devletten söz edilebilir."

Hiçbir kesimin acısını görmezden gelmeden ortak bir hukuk zemini inşa etmek zorunda olduklarını söyleyen Özdağ, adalet sistemine ilişkin eleştiriler getirdi.

Adalet Bakanlığının verilerine göre 12 milyon 10 bin 82 derdest dosya bulunduğunu anlatan Özdağ, "Bu korkunç bir rakamdır. Bu sayı toplumun adalet sistemine yüklediği beklentiye de yargının bu beklenti karşısındaki tutarlılığını, tıkanıklığını da açıkça ortaya koymaktadır. 10 milyonları aşan derdest dosyalar aslında birikmiş adalet borcumuzun somut ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"11. Yargı Paketi ile 6 Şubat 2023 depremi kapsamında yargılananların erken tahliye edileceği" yönünde depremzedelerin kaygılarını aktaran Özdağ, "İmar mevzuatındaki ihmaller, ruhsatsız ve denetimsiz yapılar... Kağıt üzerinde denetlenmiş gösterilen binalar, '3-5 kat fazla çıksın sonra bakarız' anlayışı binlerce insanımızın mezarına dönüşmüşken sırf cezaevleri rahatlasın diye bu süreçte sorumluluğu bulunanların affa benzer düzenlemelerden yararlanması asla kabul edilemez. Bu nedenle çağrımız nettir, deprem davalarında yargılananlar bu düzenlemenin kapsamı dışında bırakılmalıdır." diye konuştu.

Özdağ, Teklif'in, yargı sisteminin temel sorunlarını çözmekten çok cezaları artırıp dijital denetimi genişlettiğini ileri sürdü.