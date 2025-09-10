Haberler

Selami Altınok Tekman'da Taziye ve Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Eski İçişleri Bakanı Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı ile birlikte Tekman ilçesinde Kıbrıs gazisi Selahattin Bölük'ün taziyesine katıldı ve ardından esnaf ile vatandaşları ziyaret etti.

Önceki dönem İçişleri Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Tekman ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Beraberinde AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile birlikte Tekman ilçesini ziyaret eden Erzurum Milletvekili Selami Altınok, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi merhum Selahattin Bölük'ün eşi Bedriye Bölük'ün taziyesine katıldı.

Gazi çocukları Vahit, Turan, Serkan ve Sıddık Bölük ve aile yakınlarına taziye dileklerini ileten Milletvekili Altınok daha sonra İlçe Başkanı Taner Özer ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
