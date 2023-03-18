Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken yazı: HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı bir yazı yazdı. Demirtaş, "HDP'nin duymak istediği şey yeni dönemde demokratik değişimin ciddiyetle içtenlikle ele alınıp alınmayacağıdır. Kılıçdaroğlu bu düşüncelere, ilkelere saygı duyuyorsa bunu kendisinden duymak isteriz" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı partilere destek ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yarın HDP'yi ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu'nun randevusu HDP tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Konunun sorulduğu CHP lideri, "Bunu bana değil, ev sahibine sorun" dedi.

"DUYMAK İSTEDİĞİMİZ, DEMOKRATİK DEĞİŞİMİN CİDDİYETLE ELE ALINIP ALINMAYACAĞI"

İki parti arasındaki iletişimin ne zaman olacağı merakla beklenirken, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı bir yazı yazdı. Demirtaş, "HDP'nin kimseden bakanlık, milletvekilliği talebi yoktur. HDP, önümüzdeki dönemde parlamentonun ana muhalefet partisi olmaya adaydır. Bununla birlikte HDP'nin duymak ve emin olmak istediği şey, yeni dönemde demokratik değişimin ciddiyetle, içtenlikle ele alınıp alınmayacağıdır." ifadelerini kullandı.

"HDP, NİYET VE KARARLILIK GÖRÜRSE DESTEK VERİR"

Demirtaş yazısında şöyle devam etti: "Yani HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde ifadesini bulan politikalara yaklaşım nasıl olacak? Eğer Sayın Kılıçdaroğlu ile ekibi tüm bu düşüncelere, ilkelere saygı duyuyor, değer veriyorsa bunu bizzat kendisinden duymak ister. Demokratik siyasi ortamın sağlanması için bir niyet, program, ciddiyeti kararlılık görürse de destek verir."