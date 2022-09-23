Selahattin Demirtaş, Mahsa Amini protestolarına destek için saçlarını kazıttı!

İran'ın başkenti Tahran'da İslami ölçüde başörtüsü takmadığı gerekçesiyle dövülerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestolara Selahattin Demirtaş'tan da destek geldi. Edirne'de F tipi kapalı cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın destek mektubunu, eşi Başak Demirtaş sosyal medya hesabından paylaştı.

Selahattin Demirtaş'ın eşi tarafından sosyal medya'da paylaşılan mektubu

DİRENENLERE BİN SELAM OLSUN

İran'da protestolar devam ederken Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polis merkezine gelen Mahsa Amini'nin fenalaşarak düştüğü görülüyor. Resmi açıklamada Mahsa Amini'nin ölümü kalp krizi olarak açıklanmış ancak darp sonucu gerçekleştiği iddiaları üzerine protesto gösterileri başlamıştı. Yayımlanan mektupta Demirtaş protestoları desteklemek amacıyla hücre arkadaşı eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Adnan Selçuk Mızraklı ile birlikte saçlarını kazıttığını açıkladı. Direnenlere bin selam olsun diyen Demirtaş, Mahsa Amini'nin ailesine başsağlığı diledi. Saçının teli göründü diye ahlak polisi tarafından katledilen Mahsa Amini'nin acısını yüreğinde hissettiğini söyleyen Demirtaş'ın saçlarını kazıttığı görüntüler ortaya çıktı.

İşte o görüntü:

Selahattin Demirtaş