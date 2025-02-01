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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sert Tepki: Disiplinsiz Teğmenleri Savunmak Saygısızlık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sert Tepki: Disiplinsiz Teğmenleri Savunmak Saygısızlık
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, ordudan ihraç edilen teğmenleri savunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıkarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplinini vurguladı. Gündüz, Atatürk'ün, bugün yaşasaydı disiplinsizlik nedeniyle teğmenleri kovacağını belirtti ve disiplinsiz askerlere sahip çıkmanın saygısızlık olduğunu ifade etti.

Disiplinsizlik yaptıkları gerekçesiyle ordudan ihraç edilen teğmenleri savunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz'den sert tepki geldi.

Türk silahlı kuvvetlerinin asil Türk milletinin onuru ve göz bebeği olduğunu dile getiren Abbas Gündüz, Atatürk bugün sağ olsaydı önce Özgür Özel'i, ardından bu disiplinsizliklerinden dolayı teğmenleri kovacağını söyledi. Gündüz, "Özgür efendi sen önce ihanet ile kaptığın koltuğuna sahip çık sonra bilmediğin konular hakkında hiç mi hiç konuşma. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşu M.Ö. 209 yıllarına dayanan şanlı-şerefli tarihi bir geçmiş olan dünyanın en eski, en güçlü ve en disiplinli ordularından biridir. Düşünün bu şanlı ordunun içinde bir güruh çıkacak tüm askeri temayüllere aykırı korsan bir yeminle kılıç çatacak ve tüm üslerinin ve komutanların gözü önünde böylesi bir eylem gerçekleşecek. Özgür efendi sen ve senin gibiler sıkıştığınız her konuda Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kirli hesaplarınıza dahil etmeyi kendinize bir şiar edinmişsiniz. Eğer Gazi Mustafa Kemal Paşam bugün yaşıyor olsaydı başta seni CHP'de, sonrasında bu disiplinsizlik girişiminde olan teğmenleri kovardı. Atatürk askeri okuldan en son rütbe olan mareşal rütbesine ulaştığı tüm zaman dilimlerinde 'Disiplin' olmazsa olmaz demiş ve bunu hayatında tatbik etmiştir. Atatürk'ün askeri her daim disiplinli ve verilen emri layıkıyla yerine getiren askerdi. Şimdi sen kalkmış disiplin suçundan ihraç edilen disiplinsiz askerlere kol kanat geriyor utanmadan birde yalan söylüyorsun. Eğer Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedikleri için ihraç edilseler orada 400'e yakın Mustafa Kemal'in askeriyiz diyenlerde ihraç edilirdi. Bu aziz milleti bu kadar saf yerine koymaktan vazgeçin" dedi.

CHP'nin partilerinde disiplinsizlik yapanları ihraç ettiklerini söyleyen Gündüz, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yaptığı disiplinsizliklere ihraç kararı çıkınca neden şaşırdıklarını sordu. Gündüz, "Teğmenler'in "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedikleri için ihraç edildiklerini söyleyenler boş bir algı peşinde koşuyor. Onlar yürürlükten kaldırılan yemin metnini üstlerinin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yaparak okudukları için ihraç edildi. TSK'ya iftira atana sahip çıkan, askerimizi şehit edenlerle "Kent uzlaşısı" yapanlar, şimdi disiplinsiz teğmenleri savunuyor. Mustafa Kemal'in itleri diyen Sırrı Sakık'la yol arkadaşlığı yaptınız. Bugün disiplinsizlik nedeniyle ordudan atılan teğmenlere Mustafa Kemal üzerinden sahip çıkmanız saygısızlıktır. Şehit ve gazi aileleri olarak erinden tut generaline kadar Peygamber ocağı olan aziz milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her daim yanındayız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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