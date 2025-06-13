AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi ile birlikte şehit ve gazi ailelerine ziyaretlerde bulunarak, Kıbrıs Gazisi Fahri Karatay ile sohbet etti ve şehit Necdet Ayhan'ın ailesiyle yakından ilgilendi. Yıldırım, şehitlerin hatırasını yaşatmanın önemine vurgu yaparak, bu ailelerin her zaman yanında olacaklarını belirtti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit ve gazi ailelerine yönelik ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, Bilecik'te yaşayan Kıbrıs Gazisi Fahri Karatay'ı evinde ziyaret etti. Karatay ile bir süre sohbet eden Yıldırım çifti, gazinin durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretin devamında, 1991 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatani görevini jandarma onbaşı olarak yaparken terör örgütlerinin düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Necdet Ayhan'ın ailesi de ziyaret edildi.

Şehidin ailesiyle yakından ilgilenen İl Başkanı Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak, ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Necdet Ayhan'ı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerin ardından Başkan Yıldırım, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirterek destek mesajı verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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