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Şehit ailelerine hakaret eden Lütfü Türkkan ile aynı kareye girmeyi reddetti

Politika Haberleri

Şehit ailelerine hakaret eden Lütfü Türkkan ile aynı kareye girmeyi reddetti

Kocaeli'de düzenlenen kahvaltı etkinliğinde AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, şehit ailelerine hakaret etmesiyle gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ile aynı karede olmayı reddederek toplu fotoğraf çekimine katılmadı.

Kocaeli'de düzenlenen kahvaltı etkinliğinde AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, şehit ailelerine hakaret etmesiyle gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ile aynı karede olmayı reddederek toplu fotoğraf çekimine katılmadı.
Kocaeli'de Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Konuşmalar yapıldıktan sonra toplu fotoğraf çekimine Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun katılmaması dikkat çekti. Katırcıoğlu'nun şehit ailelerine hakaret etmiş bir şahısla aynı kareye girmek istemediğini söyleyerek Lütfü Türkkan'ın yer aldığı karede olmayı reddettiği öğrenildi. Öte yandan, program boyunca Katırcıoğlu'nun Türkkan ile hiç aynı masada oturmadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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