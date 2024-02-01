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Şehit Piyade Er Müslüm Özdemir'in ailesine yapılan ev şubat ayında teslim edilecek

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan Şehit Piyade Er Müslüm Özdemir'in ailesi için yapılan evin şubat ayında teslim edileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki, evin ailenin isteği doğrultusunda yaşadıkları köyde yapıldığını ve şubat ayında teslim edileceğini belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan Şehit Piyade Er Müslüm Özdemir'in ailesi için yapılan evin şubat ayında teslim edileceğini açıkladı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm evladımızın ailesine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şehidimizin ailesi bizden, evlerini yaşadıkları köyde yapmamızı istedi. Biz de onların istekleri doğrultusunda, yaşadıkları köyde evlerini yapmaya başladık. Evimizi şubat ayında teslim edeceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Piyade Müslüm Çevre Politika Haberler

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