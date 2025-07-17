Seda Sarıbaş'tan İmam Hatip Başarısına Sert Tepki

Seda Sarıbaş'tan İmam Hatip Başarısına Sert Tepki
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AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, imam hatipli öğrencilerin LGS başarıları üzerinden muhalefete sert eleştirilerde bulundu. Sarıbaş, muhalefetin başarılara gölge düşürmeye çalıştığını iddia etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, İmam Hatipli öğrencilerin LGS başarısını hedef alan muhalefete sert tepki gösterdi. Sarıbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İmam hatipli evlatlarımız LGS'de öne çıkınca, muhalefetin kafası yine atmış. Birileri hemen 'fabrika ayarlarına' dönüp çamur atmaya başlıyor" dedi.

Sarıbaş açıklamasında "İmam hatipli evlatlarımız LGS'de öne çıkınca, muhalefetin kafası yine atmış. Birileri hemen 'fabrika ayarlarına' dönüp çamur atmaya başlıyor. Şimdi de 'Bursa'da bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıkmış' masalıyla ortalığı bulandırıyorlar. Yalan, iftira, karalama... Yani ne ararsan var. Sadece imam hatipten çıkan başarıyı gölgelemek için uydurulmuş bir hikayeyle gündem yapmaya çalışıyorlar. Gençlerimiz çalışıyor, kazanıyor, bunlar da ekran başında dertleniyor. Dertleri eğitim değil bunu çok iyi biliyoruz. Evlatlarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Allah yolunuzu açık etsin" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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