Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması için Meclis'ten karar çıkmazsa ne olacak? İşte Erdoğan'ın izleyeceği yol haritası

Seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 14 Mayıs'ta yapılabilmesi için ya Meclis kararı ya da Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor. Ancak Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı Meclis'ten bu yönde karar çıkmasına yetmiyor. Bu nedenle iktidarın tek seçeneği Cumhurbaşkanı kararıyla seçim tarihinin belirlenmesi. Peki bu karar sonrası süreç nasıl işleyecek? İşte izlenecek yol haritası.

Seçim tarihine yönelik tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret etmesi siyaset gündemini hareketlendirdi. 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek" diye konuştu. Bu ifadeler sonrası seçim tarihinin 14 Mayıs'a alınması bekleniyor.

KARARIN MECLİS'TEN ÇIKMASI ZOR

Anayasaya göre seçimlerin bu tarihte yapılması için 2 seçenek bulunuyor. Ya Meclis'te karar alınacak ya da Cumhurbaşkanı karar verecek. Ancak Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı Meclis'ten böyle bir karar çıkmasına yetmiyor. Meclis kararıyla seçim tarihi belirlenmesi için milletvekillerinin 5'te 3 çoğunluğunun "evet" demesi gerekiyor. Meclis'ten bu yönde bir karar çıkması için muhalefetin desteği şart.

TEK SEÇENEK VAR

Bu nedenle seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesi için tek bir seçenek var. O da Cumhurbaşkanı kararı.Cumhurbaşkanı Anayasa'nın 116. Maddesi'ne göre seçimlerin yenilenmesine yönelik karar verecek.

60 GÜN SONRA İLK PAZAR SANDIK KURULACAK

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte de takvim resmen başlayacak. Sandık da Resmi Gazete'de yayım tarihinden 60 gün sonra ilk pazar günü kurulacak. 14 Mayıs'ta da 2023 seçimleri için sandığa gidilecek. İlk turda eğer bir kişi yüzde 50+1 oyu alabilirse Cumhurbaşkanı seçilecek. Eğer alamazsa 28 Mayıs'ta ikinci tur için sandık başına gidilecek.