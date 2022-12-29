Seçimlere doğru 6'lı masada yeni kriz mi doğuyor? Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun çoklu aday önerisine İYİ Parti'den de veto

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masa için çoklu aday önerisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Masaya gelirse konuşulur" diyerek yeşil ışık yaktı. Ancak bu öneriye Babacan'ın ardından İYİ Parti'den de veto geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız." ifadelerini kullandı.

2023 genel seçimlerine yaklaştıkça, 6'lı Masa'daki cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar da alevlendi. Muhalefetin ortak aday çıkarıp çıkaramayacağı merak edilirken, son günlerde 6'lı Masa'daki liderlerden gelen açıklamalar, "çoklu aday" ihtimalini gündeme getirdi.

"ÇOKLU ADAY MASAYA GELİRSE KONUŞULUR"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında, "Son anda Erdoğan fikrini değiştirdi diyelim. A planımız tek adaydır ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız." derken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Çoklu aday olur mu? Biz hiç konuşmadık, altılı masada konuşulmadı. Gelirse konuşulur." ifadelerini kullandı.

"TEK VE ORTAK ADAY DIŞINDA BİR SEÇENEĞİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun peş peşe yaptığı çoklu aday çıkışlarına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ardından İYİ Parti cephesinden de veto geldi. Genel merkezde basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, çoklu aday önerisine kapalı olduklarını söyledi. Zorlu, "13. Cumhurbaşkanı'nın Altılı Masa tarafından seçilmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumlulukla tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız." dedi.

"6 NİSAN'DAN SONRA YAPILMASI DÜŞÜNÜLECEK SEÇİM TARİHİNE ONAY VERMEYECEĞİZ"

Zorlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Seçime şu anda tahmini 170 günlük bir süre kaldı. Bir an önce milletimizin karşısına seçim sandığının getirilmesini ortaya koyduk. Biz, İYİ Parti olarak açık ve net bir kararın içindeyiz. 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek, planlanacak herhangi bir seçim tarihine asla onay vermeyeceğiz. Sayın Genel Başkan'ımızın ve kurullarımızın ortak görüşüdür."

"2018'DE YAŞADIK, TEKRAR YAŞAMANIN ANLAMI YOK"

Öte yandan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, çoklu aday önerisine sıcak bakmadıklarını belirtmişti. Babacan, "Çoklu aday aslında ortak aday belirlemeyi becerememek demek bana göre. O örneği 2018'de yaşadık, tekrar yaşamanın anlamı yok. Biz masaya oturduğumuz ilk günden beri ortak aday, ortak politikalar, geçiş sürecinin yol hareketi dedik. Bizim çizgimiz aynen böyle devam ediyor. Bu sürece hep beraber sahip çıkacağız. 6'lı masada kimse ezen de değil ezilen de değil konuşa konuşa götürüyoruz her şeyi. Türkiye için başaracağız bunu." diye konuşmuştu.