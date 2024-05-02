AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan

31 Mart Yerel Seçimleri'nde tarihinde ilk kez 2'nci parti konumuna gerileyen AK Parti'de karşı karşıya kalınan tablo tüm detayları değerlendirilmeye başlanmıştı. Bu kapsamda mevcut kabineden birçok ismin değiştirilmesi bekleniyor. Görev yapan toplam 17 bakandan 12'sinin koltuğunun sallandığı ancak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in koltuğunun sağlam olduğu iddia edildi.

ERDOĞAN, GELECEK RAPORU BEKLİYOR

Teşkilattan gelen rapor doğrultusunda 15-16 Mayıs tarihlerinde il başkanlarıyla bir araya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliğini de öne çekmesi gündemde. Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından "Teyitli bilgidir" başlığıyla yaptığı paylaşımda 5 bakanın koltuğunun değişmeyeceğini ancak geriye kalan 12 bakanın değişebileceği yönünde bir iddia ortaya attı.

Yeri sağlam görülen 5 bakan şöyle

Sevinç, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki özellikle deprem bölgesindeki performansı ve Hatay'ı AKP'nin kazanmasındaki rolü nedeniyle Erdoğan'ın takdirini kazanmış durumda. Hatay AKP için oldukça büyük önem taşıyordu. Ve Özhaseki'nin bunun başarılmasında öne çıktığı konuşuluyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Görev bilinci ve muhalif kesimden bile sempati toplaması nedeniyle Yerlikaya da Erdoğan tarafından takdir ediliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler zaten siyasi kimliği olmadığı için değişmesi beklenmiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Hem Ortadoğu, hem de ABD bağlantıları ve Gazze olayındaki aktif mücadelesi nedeniyle Erdoğan'ın tuttuğu bir isim.

Ve tabi ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek."

ÖMER ÇELİK, KABİNE İÇİN ERDOĞAN'I İŞARET ETMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna, "Yaptığımız çalışmalarda seçimin sayısal sonuçlarını, çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. Siyasal sonucu değerlendirme aşamasına geldik. MYK'da, Bakanlar Kurulu'nda değişim olacaksa bu sayın cumhurbaşkanımızın takdiridir kuşkusuz. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur." sözleriyle yanıt vermişti.